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Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti

11 Ocak 2021 Pazartesi 19:49
Türkiye'de son 24 saatte 10 bin 220 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
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TÜRKİYE'DE SON 24 SAATTE 10 BİN 220 KİŞİNİN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 174 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Türkiye'de son 24 saatte 180 bin 303 Kovid-19 testi yapıldı, 10 bin 220 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti.

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Ağır hasta 2 bin 783 oldu, 10 bin 301 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 208 bin 451'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ağır hasta sayısındaki düşüş umut verici şekilde devam ediyor. Tedbir en büyük silahımız. Aşı programı başarıyla tamamlanana kadar kısıtlama ve tedbirlere tam uyum son derece önemli. Birlikte kazanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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