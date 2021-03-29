banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Türkiye ve ilhak…
Türkiye ve ilhak…
Yüz yüze eğitim muamması!
Yüz yüze eğitim muamması!
Güneşi patentlemek
Güneşi patentlemek
Kapalı iken basiretsizlik de örtük kalıyordu
Kapalı iken basiretsizlik de örtük...
banner376

Türkiye'de risk grubundakilerle 60 yaş üzeri ve eşleri aşılanıyor

Türkiye'de Kovid-19 salgınında toplumsal bağışıklama kapsamında uygulanan aşı programına göre bugün 60 yaş üzeri ve eşleri ile risk grubundaki bazı hastalar için aşılama süreci başladı.

29 Mart 2021 Pazartesi 11:15
Türkiye'de risk grubundakilerle 60 yaş üzeri ve eşleri aşılanıyor
banner337

Sağlık Bakanlığının aşılama takvimine göre risk grubundaki morbid obez, malign tümörü olan kanser ve diyaliz hastaları, down sendromlular ve immuno supresif tedavi alanlar da öncelikli aşı olmak için sisteme tanımlandı.

Bu kapsama giren vatandaşlar randevularını alarak, belirlenen sağlık kuruluşlarında aşılarını yaptırmaya başladı.

Aşılama süreci, Koronavirüs Bilim Kurulunun oluşturduğu takvim doğrultusunda tamamlanacak.

banner341
Vatandaşlar, Kovid-19 aşısına ilişkin durumunu e-Nabız hesabından veya 2023'e kısa mesaj göndererek öğrenebilecek.

Aşı olacak grup arasında yer alan kişiler randevu işlemi için MHRS uygulamasına yönlendirilecek, vatandaş, tarihi geldiğinde randevu aldığı sağlık kuruluşuna gidecek.

Aşıyı uygulayan sağlık personeli vatandaşın ikinci doz randevusunu da oluşturacak, bu randevunun bilgileri de kısa mesajla iletilecek.

Aşı uygulaması için vatandaşlar, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız hesabı üzerinden randevularını değiştirilebilecek ya da 'Alo 182'den randevu alınarak başvuru yapılabilecek.

banner360
Son Güncelleme: 29.03.2021 12:36
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de 29 bin 58 vaka tespit edildi
Türkiye'de 29 bin 58 vaka tespit edildi
Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Türkiye'de 30 bin 21 yeni vaka tespit edildi
Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”
Erdoğan: “Cami saldırısı tahrikten başka birşey değil”
Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
Türkiye’de son 24 saatte 28 bin 731 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti
AB Liderler Zirvesi'nden 'Türkiye ile işbirliği' mesajı çıktı
AB Liderler Zirvesi'nden 'Türkiye ile işbirliği' mesajı çıktı
Koca: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz
Koca: Mayıs sonuna kadar toplam 100 milyon doz Kovid-19 aşısının Türkiye'ye ulaşmasını bekliyoruz
KKTC'de Mit ve emniyetin operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün 'sözde mahrem imamı' hakkında iddianame hazırlandı
KKTC'de Mit ve emniyetin operasyonuyla yakalanan FETÖ'nün 'sözde mahrem imamı' hakkında iddianame hazırlandı
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün “mahrem imamı“na 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi
KKTC'de yakalanan FETÖ'nün “mahrem imamı“na 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi
Emine Erdoğan, AK Parti Kongresi’nde Lefkara işi maske taktı
Emine Erdoğan, AK Parti Kongresi’nde Lefkara işi maske taktı
1 milyon 400 bin doz Biontech aşısı Türkiye'ye ulaştı
1 milyon 400 bin doz Biontech aşısı Türkiye'ye ulaştı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim