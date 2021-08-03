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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Muğla'da devam eden orman yangınlarını kontrol altına alma çalışmaları devam ediyor. Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınları söndürmek için de ekipler yoğun çaba sarf ediyor. Isparta'da da orman yangınları sürüyor.

03 Ağustos 2021 Salı 08:56
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Türkiye'nin Ege ve Akdeniz Bölgeleri'ndeki orman yangınlarıyla mücadelesi 7. gününde devam ediyor. Alevleri sönürmek için başta itfaiye ekipleri olmak üzere büyük bir mücadele veriliyor.

Muğla Marmaris Armutalan Mahallesi'nde çıkan orman yangını devam ediyor.

Yangın, İçmeler, Turunç, Osmaniye, Bayır, Çiftlik, Turgut, Hisarönü ve Orhaniye mahallelerinde etkili oluyor. Alevlerin ulaştığı Hisarönü Mahallesinde bazı evler zarar gördü. 

Fotoğraf: AA | Marmaris

5 mahalle tahliye edildi

Milas ve Bodrum'da yerleşim alanlarına ulaşan yangını söndürme çalışmaları da aralıksız sürüyor. 5 mahalle tahliye edildi. Köyceğiz'deki yangın sarp arazide geniş bir alana yayıldı. Bölgedeki tarım alanları zarar gördü.

Seydikemer'deki yangın ise ekiplerin uzun uğraşlarının ardından kontrol altına alındı.

Muğla'nın Kavaklıdere ile Aydın'ın Bozdoğan ilçelerinde de orman yangınları çıktı.
Ekipler iki yangını da kontrol altına almaya çalışıyor.

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Denizli'de yangın kontrol altında

Denizli'nin Buldan ilçesindeki orman yangını ise ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Manavgat ve Gündoğmuş'ta alevlerle mücadele

Antalya'nın Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerindeki yangınlar sürüyor.

Ekiplerin gün boyu havadan ve karadan müdahale ettiği alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı. Gündoğmuş'ta ilçe merkezi ile 4 mahalle boşaltıldı. Alevler Manavgat'ta da Beydiğin mahallesine kadar geldi.

Fotoğraf: AA | Isparta

Isparta'da orman yangını

Bölgede yangınlar sürerken, Isparta'da da orman yangını çıktı.

Çandır Köyü Yazılı Kanyon Tabiat Parkı mevkisindeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevlere müdahale için bölgeye ekipler sevk edildi. Yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yangınlar
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