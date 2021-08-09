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Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Antalya Manavgat'ta başlayıp 50'ye yakın kente yayılan orman yangınlarıyla mücadele Muğla'nın Köyceğiz, Kavaklıdere, Milas, Yatağan ve Karaköy bölgelerinde devam ediyor. 240 orman yangınının 235 tanesi söndürüldü.

09 Ağustos 2021 Pazartesi 09:59
Türkiye'de orman yangınlarıyla mücadele sürüyor

Türkiye'de Muğla'da 5 bölgede orman yangınlarıyla mücadele devam ediyor.47 ilde çıkan 240 orman yangının 235 tanesi söndürüldü.

Muğla’da Menteşe, Milas ve Yatağan yangınlarına havadan ve karadan gün boyu müdahale devam ederken, gün içinde Dalaman ve Datça’da çıkan yangınlar kısa sürede kontrol altına alındı.

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Yangınların söndürülmesi için 39 helikopter, 6 uçak, 342 arazöz, bin 843 personel, belediyeler, özel sektör ve gönüllü vatandaşlar da katkı verdi. Havadan ve karadan yapılan müdahalelerde Kavaklıdere bölgesindeki yangın kontrol altına alınırken, Kavaklıdere ilçesinden Menteşe ilçesine sirayet eden yangına Yılanlı bölgesinde gün boyu havadan ve karadan çalışmalar devam etti.

Köyceğiz’deki orman yangınında tehlike sürerken, yangına müdahale havadan helikopterler ve uçaklar ile devam etti. Muğla bölgesinde devam eden yangınlar içinde en sıkıntılı bölgenin Köyceğiz bölgesinde devam eden yangın olduğu açıklandı.

Milas'taki yangında Yeniköy hattında gün boyu havadan çalışmalar devam etti. Bayır Mahallesi ve Yeniköy Termik Santrali’nin yangından etkilenmemesi için özellikle uçaklar bu bölge üzerinde yoğunlaştı. Uçak ve helikopterler karadan ulaşımın olmadığı bölgelere su attı.

Yatağan ilçesi Hacıveliler Mahallesinde çıkan orman yangını ise Aydın Çine ilçe sınırında devam ediyor. Aydın ve Muğla’nın 2 ilçesinin sınırında devam eden yangında hava araçları ara ara rüzgarla tüten noktaları müdahale ederken, bölgede durumun sakin olduğu açıklandı.

Muğla’da gün içerisinde Dalaman Havaalanının karşısında çıkan yangına hemen hava araçları ve uçaklar tarafından müdahale edildi. Yine akşam saatlerinde Datça kent merkezine yakın makilik alanda çıkan yangın da havadan ve karadan müdahale ile vatandaşların desteğiyle söndürüldü.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Orman Yangınları
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