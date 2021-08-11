Türkiye'de orman yangınlarında son durum

Türkiye'nin alevlerle mücadelesi 14'üncü gününde devam ediyor.

Muğla'nın üç noktasında devam eden orman yangınlarından Milas ve Bodrum'da alevlerin kontrol altına alındığı açıklanırken Köyceğiz'de yangına müdahale sürüyor.

GÜMÜŞLÜK'TE YANGINA MÜDAHALE



Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.



Dereköy ve Gümüşlük mahallelerinde otluk ve makilik alanda devam eden yangına, çok sayıda arazöz, Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı (TOMA) ile karadan, gece yangın söndürme kapasiteli 4 yangın söndürme helikopteriyle havadan müdahale edildi.

Özel firmalara ait beton mikserleri de bölgede ekiplere destek verdi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bodrum'daki yangınının kontrol altına alındığını duyurdu.



Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bodrum yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

KÖYCEĞİZ'DE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Köyceğiz ilçesinde de yaklaşık 13 gündür devam eden yangına müdahale sürüyor. Yangın, özellikle Çövmen yaylası ile Çicekbaba arasında kalan hatta devam ediyor.





Bakan Pakdemirli, "Köyceğiz'deki yangından yerleşim yerlerine önemli bir tehdit yok, havadan ve karadan etkin mücadele ediyoruz" dedi.

ÇANAKKALE'DEKİ YANGIN KONTROL ALTINDA

Çanakkale'de çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle yaklaşık 3 saatte kontrol altına alındı.



Ezine ile Ayvacık ilçeleri arasında Kösedere köyü Çamiçi Mahallesi yakınındaki bölgede henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Köylülerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda ekip yönlendirildi.



Ayvacık Orman İşletme Müdürlüğü ve Ezine Orman İşletme Şefliğine bağlı ekiplerin 2 helikopter, 2 dozer, 5 arazöz, 3 su ikmal ve 2 ilk müdahale aracıyla yürüttüğü çalışmaya, Ezine ile Geyikli beldesi belediyelerince araç ve personel desteği sağlandı.



Ekipler, yerleşim alanına yaklaşan alevlerin daha fazla ilerlemesini engellemek için vatandaşların da yardımıyla yoğun çaba sarf etti.



Bölgede 3 hektar alanda etkili olduğu belirlenen yangın, yaklaşık 3 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.