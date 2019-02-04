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Türkiye'de ocak ayı enflasyonu açıklandı

Türkiye'de ocak ayı enflasyonu açıklandı

04 Şubat 2019 Pazartesi 09:46
Türkiye'de ocak ayı enflasyonu açıklandı

Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Tüketici Fiyat Endeksi'nde (TÜFE) 2019 yılı ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.

Yıllık en fazla artış gıda ve alkolsüz içecekler grubunda
Gıda fiyatları ocak ayında yüzde 30.97 arttı, aralık ayında fiyatlar yüzde 25.11 artmıştı.

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 artış yaşandı.

Aylık en fazla düşüş giyim ve ayakkabıda
Enflasyonda aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu. Onu yüzde 3,62 ile çeşitli mal ve hizmetler, yüzde 3,56 ile sağlık, yüzde 3,18 ile eğlence ve kültür, yüzde 1,07 ile lokanta ve oteller izledi. Ana harcama grupları itibariyle endekste düşüş gösteren diğer grup yüzde 3,10 ile konut oldu.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Enflasyon
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