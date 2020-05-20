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Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi

20 Mayıs 2020 Çarşamba 19:40
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede günlük vaka sayısı 1000'in altına geriledi
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TC SAĞLIK BAKANLIĞI, SON 24 SAATTE 972 KİŞİYE KOVİD-19 TANISI KONULDUĞUNU, 23 KİŞİNİN HAYATINI KAYBETTİĞİNİ, TOPLAM VAKA SAYISININ 152 BİN 587 VE CAN KAYBININ 4 BİN 222 OLDUĞUNU AÇIKLADI

KOCA: "VAKA SAYIMIZ, 1000'İN ALTINA DÜŞTÜ. KAYBETTİĞİMİZ HASTA SAYISI BUGÜN DE AZALDI. VİRÜSLE ARTIK ŞARTLARI DEĞİŞTİREREK, DAHA ÖZGÜR MÜCADELE EDECEĞİZ"

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Türkiye'de son 24 saatte 972 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu, 23 kişinin hayatını kaybettiği, toplam vaka sayısının 152 bin 587 ve can kaybının 4 bin 222 olduğu açıklandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, bugün 20 bin 838 test yapıldı ve 972 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1092 hasta iyileşti. Toplam test sayısı 1 milyon 696 bin 355, vaka sayısı 152 bin 587 ve vefat sayısı 4 bin 222 oldu. Toplam yoğun bakımdaki hasta sayısı 877, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 445 ve iyileşen hasta sayısı 113 bin 987 olarak kayıtlara geçti. 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Vaka sayımız 1000'in altına düştü. Kaybettiğimiz hasta sayısı bugün de azaldı. Virüsle artık şartları değiştirerek, daha özgür mücadele edeceğiz. Yeni hayat tarzımız; kontrollü sosyal hayat, hep birlikte tedbir. Koşulu; maske ve 1,5 metre sosyal mesafe " ifadesini kullandı.

Son Güncelleme: 20.05.2020 21:00
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