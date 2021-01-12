Türkiye'de Kovid-19 kaynaklı günlük hasta sayısı 1000'in altına indi

TÜRKİYE'DE KOVİD-19 KAYNAKLI GÜNLÜK HASTA SAYISI 1000'İN ALTINA İNDİ

SON 24 SAATTE 179 BİN 208 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, 9 BİN 809 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 171 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

AĞIR HASTA SAYISI 2 BİN 701 OLDU, 10 BİN 13 KİŞİNİN TEDAVİSİ/KARANTİNASININ SONA ERMESİYLE İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 218 BİN 464'E YÜKSELDİ

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "BUGÜN TESPİT EDİLEN 983 YENİ HASTAMIZ VAR. UZUN BİR ARADAN SONRA GÜNLÜK HASTA SAYIMIZ 1000'İN ALTINA İNDİ"

Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti.

Son 24 saatte 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi. Test sayısı 26 milyon 555 bin 992'ye ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 346 bin 285, vefat sayısı 23 bin 152, ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,5, yatak doluluk oranı yüzde 45,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 60,6, ventilatör doluluk oranı yüzde 31,4, ortalama temaslı tespit süresi 8 saat, filyasyon oranı ise yüzde 99,9 olarak gerçekleşti.

GÜNLÜK HASTA SAYISI 983

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından günlük verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Bugün tespit edilen 983 yeni hastamız var. Uzun bir aradan sonra günlük hasta sayımız 1000'in altına indi. Ağır hasta sayımız da azalmaya devam ediyor. Kısıtlama ve tedbirlere uymaya devam ederek aşı uygulamasına geçeceğiz."