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Türkiye'de kamu görevlilerinin maaşları arttı

Enflasyon farkı ve TC Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam oranını açıklaması sonrası bazı kamu görevlilerinin maaşları netleşti. Buna göre ocak ayı itibarıyla en düşük memur maaşı 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 4289 liraya çıktı.

04 Ocak 2022 Salı 08:45
Türkiye'de kamu görevlilerinin maaşları arttı

Kamu görevlileri ve emeklilere yapılan zamlar belli oldu.

2022 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan 6. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmişti.

Yüzde 2,5'luk ek zam

Ocak ayından geçerli olmak üzere kamu görevlileri ile memur emeklilerinin tamamının aylık ve ücretlerinde yüzde 5 artış öngörülmüştü. Ayrıca TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 2,5 ilave artış yapılması müjdesini verdi.

2021 yılı ikinci altı aylık döneminde enflasyon yüzde 25,47 gerçekleşirken, kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde enflasyondan kaynaklı artış ve ilave zam ile birlikte 2022 yılı ocak ayından geçerli olmak üzere toplamda yüzde 30,95 iyileştirme yapılacak.

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Aynı dönemde SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarında ise yüzde 25,47 artış sağlanacak.

En düşük memur maaşı 6429 lira oldu

Bu çerçevede aile yardımı ödeneği dahil en düşük memur maaşı 4881 liradan 6429 liraya, en düşük memur emekli aylığı 3276 liradan 4289 liraya yükseldi.

Bu artışlar neticesinde 2022 yılı ocak dönemi itibarıyla bazı kamu görevlilerinin aile yardımı dahil net görev aylığı şöyle:

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