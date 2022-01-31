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Türkiye'de kabine bugün toplanıyor

TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi bugün Beştepe'de toplanacak. Toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimi gündemdeki ilk başlıklardan biri olacak. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmalar masaya yatırılacak.

31 Ocak 2022 Pazartesi 09:21
Türkiye'de kabine bugün toplanıyor

Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ziyareti, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yapılacak görüşmenin hazırlıkları ve Doğu Akdeniz'deki gelişmeler...

TC Cumhurbaşkanlığı Kabinesi yoğun bir dış politika gündemi ile Beştepe'de toplanacak.

Erdoğan Ukrayna'ya gidiyor

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki toplantıda, Rusya-Ukrayna gerilimindeki son durum ele alınacak.

3 Şubat'ta Ukrayna'ya yapılacak ziyaret değerlendirilecek. Bölgede tansiyonun düşürülmesi için yürütülen diplomatik çalışmaların yanısıra ikili ilişkiler masaya yatırılacak.

Putin Türkiye'ye geliyor

Gerilimin diğer tarafı Rusya ile yürütülen görüşmeler de gündemde olacak. Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye ziyaretine ilişkin hazırlıklar görüşülecek.

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Doğu Akdeniz'deki gelişmeler

Bölgede doğalgaz konusunda oluşabilecek yeni ittifaklar değerlendirilecek. Bu bağlamda İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Türkiye ziyareti de ele alınacak.

Ekonomide yeni dönem

Ekonomideki son durum da toplantının gündeminde. Alınan tedbirlerin piyasaya yansımasına dair son durum görüşülecek.

Artan vaka sayılarını önlemek için alınacak tedbirler görüşülecek

Koronavirüs salgınında artan vaka sayıları da kabine toplantısında ele alınacak bir diğer başlık olacak. Vaka artışını önlemek için atılacak adımlar ve aşılamadaki son durum değerlendirilecek. 

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