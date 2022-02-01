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Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı

01 Şubat 2022 Salı 19:45
Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı ilk kez 100 bini aştı


SON 24 SAATTE 102 BİN 601 KİŞİNİN TESTİ POZİTİF ÇIKTI, 198 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ 
Türkiye'de günlük Covid-19 vaka sayısı, salgının başından beri ilk kez 100 binin üstüne çıktı.
Türkiye Cumhuriyeti (TC) Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 452 bin 173 Covid-19 testi yapıldı, 102 bin 601 kişinin testi pozitif çıktı, 198 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 87 bin 562 oldu.

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18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,46, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,54 olarak kayıtlara geçti.
Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 142 milyon 171 bin 571 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Covid-19'un hayatın her alanındaki yıkıcı etkilerini aşının nasıl azalttığını birlikte yaşayıp gördük. Salgının geçtiği evrelerse, hatırlatma dozu aşılarının asla ihmal edilemez olduğunu gösterdi. Yeni dozları mutlaka yaptırın. Koruma gücü yüksek TURKOVAC'ı güvenle tercih edin" ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 01.02.2022 20:57
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