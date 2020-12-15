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Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı!

TC Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 15 Aralık Salı gününün corona tablosuna göre son 24 saatte 235 kişi hayatını kaybetti. Bugün 5 bin 105 yeni hastayla birlikte toplam 32 bin 102 vaka tespit edildi.

15 Aralık 2020 Salı 20:53
Türkiye'de güncel vaka ve vefat sayısı açıklandı!
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TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü salgını nedeniyle yaşanan yeni can kaybını, vaka ve hasta sayısını açıkladı.

BAKAN KOCA: KAYIPLARIMIZI AZALTMAK ZORUNDAYIZ

Sosyal medya hesabından güncel verilere ilişkin açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu ifadeleri kullandı:

* Bugün tespit edilen 5.105 yeni hastamız var. Ağır hasta sayımız durağan seyrediyor.

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* Kayıplarımızı azaltmak zorundayız. Kapalı ve kalabalık ortamlardan uzak durarak sevdiklerimizi koruyalım.

DÜN 229 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Sağlık Bakanlığı, corona virüsü salgını nedeniyle dün 229 kişinin hayatını kaybettiğini, 5 bin 64 yeni hastayla birlikte toplam 29 bin 617 vakanın tespit edildiğini ve 28 bin 164 kişinin sağlığına kavuştuğunu duyurmuştu

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