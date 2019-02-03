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Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış

Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış

03 Şubat 2019 Pazar 14:07
Türkiye'de engellenen site sayısında 2013'ten beri 'dramatik' artış

Türkiye'de yıllara göre engellenen site sayısı 2013 yılından itibaren hızla yükselişe geçti.

Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin 3 Şubat'ta başlayan 2019 Medya Okulu'nda Transparency International Türkiye Başkanı Oya Özarslan, Türkiye'de yasaklanan site sayısının 2013'ten itibaren katlanarak arttığını ve 2016'da 113 bin 398'e ulaştığını açıkladı. Bu sayı 2013'te 40 bin seviyesinde bulunuyordu.

'Yolsuzluk Algı Endeksi'nde Türkiye 'özgür olmayan ülkeler' kategorisine geriledi'
Derneğin üyesi olduğu Uluslararası Şeffaflık Örgütü (Transparency International) geçen hafta 2018 yılı Yolsuzluk Algı Endeksi'ni (CPI) yayınlamıştı. 180 ülkeyi kapsayan endekste Türkiye son beş yılda 9 puan kaybederek 41 puanla 78'inci sırada yer almıştı. Bu puan kaybı ülkenin 'kısmen özgür' statüsünden 'özgür olmayan' ülkeler kategorisine gerilemesine neden oldu.

Uluslararası Şeffaflık Derneği
2008 yılında gönüllü çabalarla kurulan Uluslararası Şeffaflık Derneği ülkenin demokratik, sosyal ve ekonomik yönden gelişimi için toplumun tüm kesimlerinde şeffaflık, dürüstlük ve hesap verebilirlik ilkelerini hakim kılma amacını taşıyor.

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Site
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