Türkiye'de Enflasyon Rakamları Açıklandı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda yüzde 2,37, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,17 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 79,6, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 144,61 olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, temmuz ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 49,65, yurt içi üretici fiyatları yüzde 97,3 arttı. Aylık bazda TÜFE yüzde 2,37, Yİ-ÜFE yüzde 5,17 yükseldi.

TÜFE, temmuzda geçen yılın aralık ayına göre yüzde 45,72, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 79,6 artış kaydetti.

Yİ-ÜFE ise Aralık 2021'e göre yüzde 70,04, geçen yılın temmuz ayına kıyasla yüzde 144,61 arttı.

Sanayinin 4 sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Yİ-ÜFE, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 5,17, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 70,04, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 144,61 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 97,30 artış gösterdi.

Sanayinin 4 sektörünün temmuzda yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 149,92, imalatta yüzde 121,71, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 441,75 ve su temininde yüzde 84,30 artış olarak gerçekleşti.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 6,44, imalatta yüzde 2,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 18,96 ve su temininde yüzde 5,15 yükseliş görüldü.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara malında yüzde 125,43, dayanıklı tüketim malında yüzde 92,88, dayanıksız tüketim malında yüzde 118,20, enerjide yüzde 350,64 ve sermaye malında yüzde 91,61 artış yaşandı.

Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 2,18, dayanıklı tüketim malında yüzde 4,77, dayanıksız tüketim malında yüzde 5,36, enerjide yüzde 12,28 ve sermaye malında yüzde 4,25 artış görüldü.

Yıllık Yİ-ÜFE'ye göre 23 alt sektör daha düşük, 6 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Yıllık en düşük artış yüzde 53,06 ile giyim eşyası, yüzde 66,85 ile temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları, yüzde 68,69 ile diğer ulaşım araçları alt sektörlerinde kayıtlara geçti. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 441,75, ham petrol ve doğal gaz yüzde 272,91, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 243,42 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Aylık Yİ-ÜFE'ye göre 20 alt sektörde daha düşük, 9 alt sektörde daha yüksek değişim oldu

Aylık en yüksek azalış yüzde 8,97 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 2,72 ile ana metaller alt sektörlerinde görüldü. Buna karşılık elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme yüzde 18,96, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 15,19, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,83 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak sıralandı.

Ana harcama grupları

Ana harcama grupları itibarıyla temmuzda bir önceki aya göre ulaştırma yüzde 0,85 geriledi. En az artış gösteren ana gruplar ise yüzde 0,76 ile eğitim ve yüzde 1,78 ile haberleşme oldu.

Temmuzda artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla yüzde 6,98 ile sağlık, yüzde 6,85 ile alkollü içecekler ve tütün, yüzde 4,5 ile eğlence ve kültür olarak belirlendi.

Yıllık değişimler

TÜFE'de yıllık bazda en az artış yüzde 25,79 ile haberleşme ana grubunda gerçekleşti. Geçen yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla yüzde 26,82 ile eğitim, yüzde 32,09 ile giyim ve ayakkabı ve yüzde 48,44 ile sağlık oldu.

Geçen yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana grupların ise sırasıyla yüzde 119,11 ile ulaştırma, yüzde 94,65 ile gıda ve alkolsüz içecekler, yüzde 88,35 ile ev eşyası olduğu görüldü.

Temmuz 2022'de endekste kapsanan 144 temel başlıktan 10 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 6 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 128 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, temmuzda TÜFE'nin yüzde 3,4 artacağını öngörmüştü. Bu ortalamaya göre haziranda yıllık enflasyonun yüzde 81,42'ye yükseleceği hesaplanmıştı.