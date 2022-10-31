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Türkiye'de DNA testiyle 186 milyon TL'lik mirasa ortak oldu... Yapacağı ilk şeyi açıkladı
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Türkiye'de DNA testiyle 186 milyon TL'lik mirasa ortak oldu... Yapacağı ilk şeyi açıkladı

31 Ekim 2022 Pazartesi 09:00
Türkiye'de DNA testiyle 186 milyon TL'lik mirasa ortak oldu... Yapacağı ilk şeyi açıkladı

İzmir'de yaşayan Taner Ç. ile ablası 186 milyon lira servete sahip kaçak işadamı Zeki Sabuncu'nun çocukları olduğunu DNA testi ve mahkeme kararıyla kanıtladı. Taner Ç., Hollanda konsolosluğuna da vatandaşlık talebimizle ilgili yazı gönderdik. Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'bize bugüne kadar neden babalık' yapmadın diye sormak istiyorum" dedi İşte ayrıntılar...

186 milyon liralık servetin de ortağı olan çocuklardan T.Ç., yaşadığı süreci anlatırken babasına, kendilerine neden babalık yapmadığını sormak istediğini ifade etti.

HOLLANDA VATANDAŞLIĞI HAKKI DA DOĞDU

İzmir'de müteahitlik yapan Z.S.'nin 1991'de 7 birlikte yaşadığı A.Ç.'den olan kızı B.Ç. (30) ve oğlu T.Ç., (24) iş adamına babalık davası açtı. İki genç, yapılan DNA testiyle 186 milyon lira serveti olan Z.S.'nin çocukları olduklarını kanıtladı. Mahkeme kararıyla iş adamının nüfusuna geçen T.Ç. ile B.Ç.'ye Hollanda vatandaşlığı hakkı doğdu. İki kardeş vatandaşlık hakkı için Hollanda Konsolosluğu'na yazı gönderdi.

"NEDEN BABALIK YAPMADIN?"

Sabah'ta yer alan habere göre, yaşadığı süreci anlatan T.Ç., şunları söyledi:

Davayı adli yardımla açtık. Devletimize böyle bir imkân tanıdığı için çok teşekkür ederim. Hollanda Konsolosluğu'na da vatandaşlık hakkıyla ilgili yazı gönderdik. Eğer Hollanda vatandaşlığı alırsam Rotterdam'a gidip biyolojik babama 'Bize bugüne kadar neden babalık yapmadın?' diye sormak istiyorum. Neden bizimle ilgilenmediğini öğrenmek istiyorum.

"MAHKEME HARCI ÖDEYECEK DURUMU YOKTU"

Avukat Varol Turbay, "Z.S.'nin ekonomik durumu çok iyi olmasına karşın, oğlu T.Ç.'nin maddi durumu yetersizdi. Mahkeme harcı ödeyecek durumu yoktu. Davayı da adli yardımla açtık. Davaya bakan hâkim de bu talebimizi yerinde buldu." dedi.

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Son Güncelleme: 31.10.2022 09:15
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