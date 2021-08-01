Türkiye'de çıkan 98 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor

TC Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Marmaris Değirmenyanı mevkiindeki yangın yönetim merkezinde son durumla ilgili açıklamalarda bulundu.

Pakdemirli'nin konuşmasından öne çıkanlar:

"10 büyük yangını 3-4 gündür koordine ediyoruz"

"Ortalama 2 bin 500 ile 3 bin yangın olur her sene. 5-10 tanesi büyük olur. 20-30 tanesi medyaya haber olacak nitelikte olur. Geçen sene 8 büyük yangın vardı. Bu sene ise maalesef hava şartlarının olumsuz gitmesinden dolayı 10 tane büyük yangını 3-4 gündür koordine etmeye gayret gösteriyoruz. Orman teşkilatı normal seviyelerin üzerinde hem alet ekipman hem de en çok personel barındıran orman teşkilatlarından biridir."

"98 yangın kontrol altında, 9 yangın devam ediyor"

"107 orman yangını çıktı. 98 tanesi kontrol altında. 9 tanesiyle alakalı yangınlar devam ediyor.

Ekiplerimiz yorgun ama motive bir şekilde çalışmalarına devam ediyorlar. Marmaris'teki yangına 3 uçak, 9 helikopter, 146 arazöz, 20 su tankeri, 8 dozer ve 529 personelle müdahale ediyoruz. Silifke’deki yangın iyiye doğru gidiyor. Adana’daki tüm yangınlar kontrol altına alındı. Adana’daki her 3 yangın da tehlikeli yangınlardı. Orman kahramanlarımız kontrol altına aldı. Bodrum ve Milas’a hava gücü takviyesi ile buradaki güçleri takviye ederek bu yangınların hepsiyle alakalı netice alma gayreti içerisinde olacağız."

"Nem yüzde 10'a düşüyor, daha dikkatli olmalıyız"

"Yarın (1 Ağustos Pazar) saat 12.00'den itibaren nem yüzde 10'a düşüyor. Çok daha dikkatli olmamız lazım. En kısa zamanda bütün yangınlarımızı kontrol altına alacağız."

"Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü hava filosuna sahibiz"

"Ülkeler arasında yangınla ilgili araç alışverişi yapılması son derece doğal bir şeydir. Tüm komşularımız yangınlarda elimizde bulunan ve ihtiyaç fazlası olan bütün araçlarımızı her zaman teklif ediyoruz. Uçak olarak dünyada az bulunur bir filo sahibiyiz. Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en güçlü hava filosuna sahibiz. Akdeniz coğrafyasının en güçlü filolarından bir tanesidir. Kara gücü olarak en kalabalık teşkilatlarından bir tanesiyiz."

"İstismarcılara seslenmek istiyorum"

"Sivil ve orman teşkilatından şehitlerin olduğu bir dönemde teşkilatımızın moralini bozmaya hiç kimsenin hakkı yoktur diye düşünüyorum. Yoldan aşağıya büyük bir alev topu atlamasın diye 15 kadar arkadaşımız büyük tehlike atlattı. ABD’de Rusya’da çok büyük yangınlar çıkıyor. 6 ay kadar süren yangınlar çıkıyor. İstismarcılara seslenmek istiyorum. Türkiye, orman yangınlarında dünyanın en iyilerinden biri. Ne söylerseniz söyleyin bizi milletimizi, ekibimizi bu mücadeleden alıkoyamayacaksınız."

"1 giden fidanımıza karşılık bin fidan dikeceğiz"

"5,5 milyar fidan dikmiş bir teşkilatın başı olarak ilk yağmurlarla 1 giden fidan karşılığında bin fidan dikeceğiz. Hiç merak etmeyin teşkilat olarak bu yangınlarla ilgili neticeyi alacağız."

"Bizim Türk Hava Kurumu ile problemimiz yok"

"Bizim Türk Hava Kurumu ile problemimiz yok. Eski ve işe yaramayan alet edevat yerine yeni ve daha teknolojik seçimler yaptık. Artık eskimiş, miadı dolmuş, herhangi bir uçağı kullanma lüksümüz yok. Helikopter filomuzu 27'den 39'a çıkardık, son günlerdeki takviyelerimizi de 45'e çıkardık. Uçak filomuzu takviyelerle de 15'lere çıkardık. Bugün itibarıyla yangınları söndürmeyle alakalı bir eksiklik söz konusu olamaz."