banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Vadili’de trafik kazası!
Vadili’de trafik kazası!
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Demokrat Parti'de deprem !
Demokrat Parti'de deprem !
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
UBP misyonunu tamamlıyor mu!
banner376
Flaş Haber
Vadili’de trafik kazası!
Kapat

Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

29 Ekim 2021 Cuma 10:15
Türkiye'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın adı değişti

Türkiye’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" olarak değiştirildi.

Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının adı "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı" şeklinde değiştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesindeki Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına bağlandı.

banner341
Ayrıca Bakanlık bünyesinde İklim Değişikliği Başkanlığı kuruldu.

Bakanlık, Kararname ile görevlerine ek olarak toprağın korunması, tabii kaynakların geliştirilmesi ve iklim değişikliği ile mücadele amacıyla çölleşme ve erozyonla mücadele, çığ, heyelan ve sel kontrolü ile entegre havza ıslahı plan ve projelerini yapacak, yaptıracak, bu plan ve projeleri uygulayacak.

Çölleşme ve erozyonla mücadele amacıyla su havzalarının geliştirilmesine yönelik ulusal ve bölgesel düzeyde planlama ile politika ve stratejilerin belirlenmesi amacıyla yapılacak çalışmalar da Bakanlığın görevleri arasında yer alacak.

Bakanlık ayrıca, çölleşme, erozyon ve iklim değişikliği ile mücadele kapsamında ağaçlandırma ve ormanla ilgili görevleri yürüten kurumlarla koordinasyon sağlanarak gerekli hallerde orman sınırları dışında özel ağaçlandırma dahil her tür çalışmayı yapacak/yaptıracak, bu maksatla dış mekanlarda kullanılan ağaç veya bitki türlerinin üretimine yönelik fidanlık kuracak/kurduracak ve bu amaçlar doğrultusunda yatırım yapacak olan gerçek veya tüzel kişileri destekleyecek.

banner360
Son Güncelleme: 29.10.2021 11:07
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Erdoğan: “Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz“
Erdoğan: “Hiçbir sinsi saldırının bizi yolumuzdan alıkoymasına izin vermeyeceğiz“
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 Büyükelçinin açıklamasına tepki
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Feyzioğlu'ndan 10 Büyükelçinin açıklamasına tepki
Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor
Az uyku alzaymır ve kanser riskini artırıyor
Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu
Aydan Özoğuz Almanya Federal Meclisi Başkanvekili oldu
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı İspanya Dışişleri Bakanlığı Sekreteri ile görüştü
TC Dışişleri Bakan Yardımcısı İspanya Dışişleri Bakanlığı Sekreteri ile görüştü
Dijital Türk Lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Dijital Türk Lirası gelecek yıl hayata geçirilecek
Fuat Oktay'dan, Akıncı'nın açıklamasına tepki
Fuat Oktay'dan, Akıncı'nın açıklamasına tepki
Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi
Erdoğan'ın ABD ve diğer büyükelçiliklerin açıklamalarını olumlu karşıladığı bildirildi
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı
ABD ve diğer bazı ülkelerin büyükelçilikleri Viyana Sözleşmesi'nin 41. maddesine riayet ettiklerini açıkladı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim