Türkiye'de bu ayki en düşük günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 440 bin 183 Kovid-19 testi yapıldı, 70 bin 355 kişinin testi pozitif çıktı. Böylece bu ayın en düşük günlük vaka sayısı kaydedildi. Salgın boyunca en yüksek günlük vaka sayısı ise 4 Şubat'ta 111 bin 157 olarak kayıtlara geçmişti.

Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 263 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 91 bin 164 oldu.

"BU MÜCADELEDEN BAŞARILI ŞEKİLDE ÇIKMAK ZORUNDAYIZ"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Salgının Omicron döneminde asıl mücadeleyi risk grubundakilerin hayatını riskten koruyarak vereceğiz. Bu mücadeleden, kendilerinin alacağı tedbirlerle, aşı ve tedavi desteğiyle, her birimizin bu gruptakilere göstereceği dikkatle başarılı şekilde çıkmak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.