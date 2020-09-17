banner369
banner365
banner368
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 33°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1104
ALTIN
470.414
DOLAR
7.5211
STERLİN
9.7973
EURO
8.8686
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Tatar heyecanı, UBP’ye yansırsa...
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Plastik sandalyede kortizon tedavisi !
Bu sektörün torpili kimden!
Bu sektörün torpili kimden!
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
Otelciler Birliği neyin kafasını yaşıyor
banner364
Flaş Haber
Zanlı suçunu itiraf etti!
Kapat

Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 78,6 Yıl

TÜİK VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE'DE DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ ORTALAMA ERKEKLERDE 75,9, KADINLARDA 81,3 YIL OLARAK BELİRLENDİ

17 Eylül 2020 Perşembe 12:47
Türkiye'de Beklenen Yaşam Süresi 78,6 Yıl
banner337
banner351

TÜİK VERİLERİNE GÖRE, TÜRKİYE'DE DOĞUŞTA BEKLENEN YAŞAM SÜRESİ ORTALAMA ERKEKLERDE 75,9, KADINLARDA 81,3 YIL OLARAK BELİRLENDİ

 Türkiye'de doğuşta beklenen yaşam süresi, ortalama 78,6 yıl olarak hesaplandı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Hayat Tabloları, 2017-2019" istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, yeni doğmuş bir bireyin mevcut ölümlülük risklerine maruz kalması durumunda yaşaması beklenen ortalama yıl sayısı olarak tanımlanan "doğuşta beklenen yaşam süresi" Türkiye'de 2013-2015'de 78 yıl iken, 2017-2019'da 78,6 yıla yükseldi.

banner341
Erkeklerde doğuşta beklenen yaşam süresi 75,9 yıla, kadınlarda 81,3 yıla çıktı. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu.

Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,6 yıl olurken, bu süre erkekler için 62 yıl, kadınlar için 67,3 yıl olarak belirlendi.

Türkiye'de 30 yaşındaki bir kişi için ortalama 50 yıl olan kalan yaşam süresi, erkeklerde 47,6 yıl, kadınlarda 52,5 yıl olarak tespit edildi. Bu kapsamda kadın ve erkek arasındaki beklenen yaşam süresi farkı 4,9 yıl olarak hesaplandı.

Ülke genelinde 50 yaşındaki bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 30,9 yıl, bu süre erkeklerde 28,6 yıl, kadınlarda 33,1 yıl olarak belirlendi.

65 yaşında olan bir kişinin kalan yaşam süresi ortalama 18 yıl olarak kayıtlara geçerken, bu süre erkeklerde 16,3 yıl, kadınlarda 19,6 yılı buluyor. Buna göre, 65 yaşındaki kadınların erkeklerden ortalama 3,3 yıl daha fazla yaşaması bekleniyor.

banner360
Son Güncelleme: 17.09.2020 13:03
Anahtar Kelimeler:
TÜİK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yunanistan, Türkiye'ye Yakın Yunan Adalarında Tam Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölge (meb) Talebiyle Aşırıcı Tutumunu Sürdürmeye Devam Ediyor
Yunanistan, Türkiye'ye Yakın Yunan Adalarında Tam Kıta Sahanlığı Ve Münhasır Ekonomik Bölge (meb) Talebiyle Aşırıcı Tutumunu Sürdürmeye Devam Ediyor
ABD Jetleri Bulgaristan’ın Hava Sahasını Koruyacak
ABD Jetleri Bulgaristan’ın Hava Sahasını Koruyacak
TC Dışişleri Bakanlığı: “ADA'da Yeni Müzakere Süreci İçin Rum Tarafının Siyasi Eşitliği Kabul Etmesi Gerek”
TC Dışişleri Bakanlığı: “ADA'da Yeni Müzakere Süreci İçin Rum Tarafının Siyasi Eşitliği Kabul Etmesi Gerek”
Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC'de Seçimin Ardından, 5+1 Olarak Önce Gayriresmi Bir Araya Gelmek Lazım
Mevlüt Çavuşoğlu: KKTC'de Seçimin Ardından, 5+1 Olarak Önce Gayriresmi Bir Araya Gelmek Lazım
Türkiye’de 63 yeni can kaybı, 1771 yeni vaka
Türkiye’de 63 yeni can kaybı, 1771 yeni vaka
Erdoğan Ve Merkel Doğu Akdeniz’i Görüştü
Erdoğan Ve Merkel Doğu Akdeniz’i Görüştü
Yerli Ve Milli Uydu 2022'de Uzaya Fırlatılacak
Yerli Ve Milli Uydu 2022'de Uzaya Fırlatılacak
Bozkır, Bm Genel Kurulu Başkanlığı Görevine Başladı
Bozkır, Bm Genel Kurulu Başkanlığı Görevine Başladı
Türkiye'nin ilk uçan arabası “cezeri“ ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Türkiye'nin ilk uçan arabası “cezeri“ ilk uçuş testlerini başarıyla tamamladı
Kılıçdaroğlu'dan Davutoğlu'na Ziyaret
Kılıçdaroğlu'dan Davutoğlu'na Ziyaret

banner350

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim