banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Koronavirüse bir can daha!
Koronavirüse bir can daha!
KTTO Sektörel Vergi Onur Ödülleri galası gerçekleşti
Vergi Onur Ödülleri verildi
Türkmenköy-Dörtyol yolunda feci kaza!
Feci kaza!
Şu sendikalar olmasa acep ne yapardık!
Şu sendikalar olmasa acep ne...
banner405
Flaş Haber
Koronavirüse bir can daha!
Kapat

Türkiye'de aşı geliştirme merkezi kurulacak

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibarıyla bu tesisin ihale süreci başladı" dedi.

12 Aralık 2021 Pazar 09:50
Türkiye'de aşı geliştirme merkezi kurulacak

TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bakanlığının 2022 yılı bütçesine ilişkin konuşmasında, TBMM Genel Kurulunda sadece Sağlık Bakanı değil aynı zamanda bir hekim olarak bulunduğunu söyledi.

"Hukuk, sağlık çalışanını şiddete karşı korumalıdır"

TC Sağlık Bakanı Koca, sağlıkta şiddet sorununun çözümünün sadece yasayla mümkün olup olmayacağını sorarak, "Elbette değil. Yasa bir dayanaktır. Bütün kurumlar olarak sağlıkta şiddete karşı toplumsal dayanışma oluşturmak zorundayız. Sağlıkta şiddet olayının tarafları yalnız fail ve mağdur değildir. Hukuk, sorumluluk ahlakıyla eli kolu bağlı olan sağlık çalışanını şiddete karşı korumalıdır. Sağlık çalışanlarına yönelik şiddete karşı herkesten taraf olmasını talep ediyoruz" dedi.

"Hekimlerimiz en zengin ülkelerin alıcı gözlerle baktığı, en iyi yetişmiş hekimlerdir"

Sağlık çalışanlarının ağır davalara maruz kaldığını ve büyük tazminatlar ödediklerini aktaran Koca, "Öyle ki tazminat davaları fırsatçı bir iş kolu haline gelmeye başladı. Malpraktisten bahsediyorum. Biliyorsunuz, bu kelime, bir meslekte beceri noksanlığından veya hatadan doğan zarar anlamına geliyor. Ülkemizde bu alanda ihtisas mahkemesinin olmaması, davaların seyrini yanlış yönlere sürüklüyor ve hekimler, astronomik tazminat rakamlarının korkusuyla, hastalarına müdahale etmeleri gereken noktada adeta eli kolu bağlı kalıyorlar. Bu konudaki çalışmalara sizden destek bekliyoruz. Unutmayınız, hekimlerimiz en zengin ülkelerin alıcı gözlerle baktığı, en iyi yetişmiş hekimlerdir" diye konuştu.

"Böyle bir devletin bakanı olmaktan gurur duyuyorum"

Koca konuşmasına şöyle devam etti:

"Gelişmiş olduğu iddia edilen ülkelerde verilemeyen sağlık hizmetlerinin acı bilançolarına şahit olduk. Ülkemizdeyse, koridorlarda oksijen tüpleri önünde kuyruğa girmiş hastalar görmedik. 'Hastaya nefes veren solunum cihazını hangi hastamı yaşatabilmek için kullanayım.' ikilemini hekimlerimize yaşatmadık. Başka ülkelere hasta götürmeyi planlamak şöyle dursun, vatandaşlarımızı dünyanın dört bir tarafından ülkemize getirip tedavi ettik. Böyle bir devletin bakanı olmaktan gurur duyuyorum."

"En kaliteli sağlık hizmetini en uygun koşullarda sunmaktan başka gayretimiz olamaz"

banner341
Kamu-özel iş birliğiyle inşa edilen hastanelerin büyük hizmetlere vesile olduğunu vurgulayan Koca, genel bütçeden yapımı tamamlanmış ve inşaatı devam eden toplam 15 şehir hastanesi bulunduğunu anlattı.

Aydın, Denizli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Sakarya ve Antalya şehir hastanelerinin genel bütçeden yapıldığı bilgisini veren Koca, "Genel bütçeden yapılan Samsun, Ordu, Trabzon şehir hastanelerinin de inşaatları devam ediyor. İstanbul Sancaktepe, Mardin ve Rize şehir hastaneleri de genel bütçeden yapılacak. Esas olan sağlık hizmetinin verilmesidir. Bunu bize emanet edilen kaynağı en doğru şekilde kullanmaktan, en kaliteli sağlık hizmetini en uygun koşullarda sunmaktan başka gayretimiz olamaz" dedi.

"'Türkiye'de ilaç bulunmuyor' iddiaları gerçeği yansıtmıyor"

Bakan Koca, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunun, Türkiye'de ilaç ve tıbbi cihazın regülasyonundan sorumlu uluslararası tanınırlığı bulunan bir otorite olduğuna dikkati çekerek, kurumun faaliyetleriyle bugün Türkiye'de kullanılan her 100 kutu ilacın 88'inin ülkede üretildiğini, her yıl ilaç ihracatının katlanarak arttığını anlattı.

Koca, "(Türkiye’de ilaç bulunamıyor) haberlerinin somut gerçekle ilgisi yoktur. Somut gerçek, 'Türkiye'ye pahalı ilaç satmaya çalışıyoruz ama satamıyoruz.' feryadıdır. Hastamızı dermansız bırakmayız." diye konuştu.

Aşı geliştirme merkezi kurulacak

Türkiye'nin, dünyada COVID-19 aşısını üretebilmiş 6 ülkeden biri olduğunun altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Bu başarı, vekalet ettiğiniz bu milletindir. Türkiye, yaklaşık 50 yıl sonra yüzde 100 kendi imkanlarıyla aşı geliştirdi. Bu değere sahip çıkmak hepimizin sorumluluğudur. Yalnızca COVID-19 aşısı değil, teknoloji transferiyle ülkemize getirilmek üzere suçiçeği, hepatit A ve kuduz aşısı için de çağrıya çıkarak ülkemize yatırım yapılması için imkan sağladık. Bu üç aşı ile aşı yerlileştirme çalışmalarımız devam edecek. Ayrıca ülkemizde aşı geliştirecek, biyoteknolojik ürün geliştirecek ve üretecek modern bir merkeze kesinlikle ihtiyaç var. Bu konudaki hazırlığımızı tamamladık. Dün itibarıyla bu tesisin ihale süreci başladı. Çok yakında tüm detaylarını paylaşacağız. Rahmetli Refik Saydam'ın mirasına sahip çıkıyoruz. Bazı kurumlar tarihlerini tamamlayabilir. Ama siz yükselen kurumlar inşa ediyorsanız, gelecekle iş birliği içindesiniz."

"Fiziksel ve dijital sağlık altyapısını en iyi şekilde kullandık"

Bakan Koca, iki yıllık süreçte salgının, bireysel hayatla toplumsal hayatın arasına bir uçurum koyduğunu, ikisini birbirinin zıddı haline getirdiğini dile getirerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Toplumlar bunu sürdüremez. Hayat, bir tür halk sağlığı yasaklar manzumesiyle devam edemez. Bizim tavrımız şu olmuştur; bireysel hayatla toplumsal hayat birlikte savunulmuştur. Yanlış bilginin hızla yayılmasının tehlikesi ile yüzleştik. Bu süreçte en doğrusunun vatandaşlarımızı birinci elden ve üzücü de olsa gerçek bilgi ile buluşturmayı, bilimi esas alan kararlar vermeyi temel aldık. En hızlı şekilde en doğru kararı vermeye çalıştık. Fiziksel ve dijital sağlık altyapısını en iyi şekilde kullandık. Saatlerle yarıştığımız bir ölüm kalım mücadelesi verdik."

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kurtulmuş: Asgari ücret herkesi tatmin edecek
Kurtulmuş: Asgari ücret herkesi tatmin edecek
Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi
Omicron varyantı Türkiye’de 6 kişide tespit edildi
Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz
Bilgin: Ciddi bir asgari ücret artışı gerçekleştireceğiz
Türkiye'de 19 bin 255 pozitif vaka, 191 can kaybı
Türkiye'de 19 bin 255 pozitif vaka, 191 can kaybı
Erdoğan: “Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür”
Erdoğan: “Sosyal medya, günümüz demokrasisi için ana tehdit kaynaklarından birine dönüşmüştür”
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi
S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti, görünümünü negatife çevirdi
Akdeniz'de kükürt emisyonunun düşürülmesinde uzlaşıldı
Akdeniz'de kükürt emisyonunun düşürülmesinde uzlaşıldı
Akar, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
Akar, TBMM Genel Kurulu'nda konuştu
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 18 bin 561 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 176 kişi hayatını kaybetti
Uysal’dan Erdoğan’a ‘döviz bozdurun’ yanıtı: Siz önden buyurun
Uysal’dan Erdoğan’a ‘döviz bozdurun’ yanıtı: Siz önden buyurun

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim