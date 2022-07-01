Türkiye'de asgari ücret 5.500 TL oldu

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye’de yeni asgari ücretin 1 Temmuz'dan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 30 artışla 5 bin 500 liraya yükseltildiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Asgari ücret kadarki gelirin vergi dışı kalması uygulamasıyla kamu çalışanlarına ve emeklilere bu artış ortalama 300 lira olarak yansıyacaktır” dedi.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Temmuz ara zammına ilişkin çalışmalarını tamamlandı. Asgari Ücret Komisyonu'nun toplantılarının ardından asgari ücret Temmuz zammı için mutabakat sağlandı, yeni rakamı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı.

Açıklamayı yapmak üzere TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; TC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, TÜRK-İŞ Genel Başkan Ergün Atalay ve TİSK Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol ile birlikte kameraların karşısına geçti.

Erdoğan işçi başına da işverene 100 TL destek verileceğini söyledi.