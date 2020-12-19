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Türkiye'de ağır hasta ve aktif vaka sayısı azalıyor

Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti

19 Aralık 2020 Cumartesi 18:53
Türkiye'de ağır hasta ve aktif vaka sayısı azalıyor
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Türkiye'de son 24 saatte 173 bin 132 Covid-19 testi yapıldı, 22 bin 195 kişinin testi pozitif çıktı, 241 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta 5 bin 501 oldu, 25 bin 516 kişinin Covid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 779 bin 68'e yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Ağır hasta ve aktif vaka sayımız düşmeye devam ediyor. Tedbir ve kısıtlamaların etkisini görüyoruz Önümüzdeki günlerde daha belirgin neticeler almayı bekliyoruz. Salgınla ancak birlikte mücadele edilebilir" mesajını paylaştı.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye KoronavirüsFahrettin Koca
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