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Türkiye'de acı olay...9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu

Sakarya’nın Kocaali ilçesinde 6 yaşındaki çocuğun kazara av tüfeğiyle vurduğu 9 yaşındaki ağabeyi hayatını kaybetti.

12 Nisan 2022 Salı 09:35
Türkiye'de acı olay...9 yaşındaki ağabeyini av tüfeğiyle vurdu

Kocaali ilçesi Bezirgan Mahallesi’nde yaşayan 6 yaşındaki C.D.’nin oynadığı av tüfeği ateş aldı. Bu esnada tüfekten çıkan saçmalar C.D.’nin 9 yaşındaki ağabeyi O.D.D.’ye isabet etti.

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Konunun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrollerde 9 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiği belirlendi.

O.D.D.’nin cansız bedeni yapılan incelemeler neticesinde, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kampüsünde bulunan otopsi merkezine kaldırıldı.

Konuya ilişkin inceleme başlatıldı.

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Türkiyede Acı Olay...9 Yaşındaki Ağabeyini Av Tüfeğiyle Vurdu
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