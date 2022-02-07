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Türkiye'de 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

07 Şubat 2022 Pazartesi 19:30
Türkiye'de 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi hayatını kaybetti

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 84,63, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 92,65 OLDU

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "HASTALIĞI HAFİF GEÇİRECEK GRUPTA YER ALDIĞINIZI DÜŞÜNSENİZ DE BİLMEDİĞİNİZ BİR TABLOYLA KARŞILAŞABİLİRSİNİZ"
Türkiye'de son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 432 bin 131 Kovid-19 testi yapıldı, 96 bin 514 kişinin testi pozitif çıktı, 236 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 83 bin 274 oldu.
18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,63, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,65 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 125 bin 638 doza yükseldi.

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18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında "Aşınızı yaptırın." çağrısında bulundu.
Koca, "Günlük Kovid-19 tablosunda yeni vaka sayısına dahil olmak an meselesi. Hastalığı hafif geçirecek grupta yer aldığınızı düşünseniz de bilmediğiniz bir tabloyla karşılaşabilirsiniz. Kendinizi korumaya çalışın. Yaşlılara ve kronik hastalara karşı dikkatli olun." ifadelerini kullandı.
 

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Son Güncelleme: 07.02.2022 21:39
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