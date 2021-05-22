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Türkiye'de 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi

Türkiye'de 22 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 231 kişi vefat etti, 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi

22 Mayıs 2021 Cumartesi 19:58
Türkiye'de 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi
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Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 22 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 835'i semptomatik olmak üzere 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 648'e yükseldi. Vefat sayısı 231 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 14 bin 472 oldu. Bakanı Koca da vaka sayıları ile ilgili "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9 bin vaka sayısının altına indik" dedi.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 22 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 835'i semptomatik olmak üzere toplam 8 bin 697 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 231 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46bin 71'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 178bin 648'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 14 BİNİ GEÇTİ

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 14 bin 472 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 13 bin 111'e yükseldi. Toplam test sayısı 52 milyon 167 bin 387'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 1 bin 876 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,2 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 9 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 214 kişi hayatını kaybederken, 846'sı semptomatik olmak üzere 9 bin 528 yeni vaka tespit edilmişti.

BAKAN KOCA: GÖSTERDİĞİMİZ SABIR MEYVESİNİ VERİYOR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugün açıklanan koronavirüs hasta sayılarının ardından sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Koca, "Gösterdiğimiz sabır meyvesini vermeye devam ediyor. Bugün de 9.000 vaka sayısının altına indik. Düşüşü sürekli kılacak olan bizleriz. Bu güce güvenin" dedi.

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