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Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

21 Ocak 2022 Cuma 19:15
Türkiye'de 72 bin 555 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 84,17, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 92,36 OLDU

SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "OMİCRON VARYANTININ YAYILMA HIZI DİKKATE ALINARAK MASKE KULLANIMINDA ISRAR EDİLMELİDİR. MASKE EN PRATİK VE ETKİLİ KORUNMA YÖNTEMİDİR"

Türkiye'de son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 416 bin 453 Kovid-19 testi yapıldı, 72 bin 555 kişinin testi pozitif çıktı, 181 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı 87 bin 192 oldu.

18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84,17, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,36 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 140 milyon 556 bin 373 doza yükseldi.

18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranı en yüksek 10 il, Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranı en düşük iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Omicron varyantının yayılma hızı dikkate alınarak maske kullanımında ısrar edilmelidir. Maske en pratik ve etkili korunma yöntemidir. Fakat kuralına uygun olarak, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalıdır. Maskenin koruyuculuğundan tam yararlanmak için özenli olun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 21.01.2022 22:22
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