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Türkiye'de 7 bin 763 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

12 Şubat 2021 Cuma 21:00
Türkiye'de 7 bin 763 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti
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Türkiye'de son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, son 24 saatte 129 bin 630 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 763 kişinin testi pozitif çıktı, 97 kişi hayatını kaybetti, hasta sayısı 667 oldu.

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Son 24 saatte 8 bin 108 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 461 bin 204'e yükseldi.

Test sayısı 31 milyon 289 bin 306'ya ulaştı. Vaka sayısı 2 milyon 572 bin 190, vefat sayısı 27 bin 284, ağır hasta sayısı 1250 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,7, yatak doluluk oranı yüzde 47,5, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 59,7, ventilatör doluluk oranı yüzde 29,5, ortalama temaslı tespit süresi 7 saat, filyasyon oranı da yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 12.02.2021 22:09
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