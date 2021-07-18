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Türkiye'de 7 bin 680 yeni vaka!

Türkiye'de 18 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 66 kişi vefat etti, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi

18 Temmuz 2021 Pazar 20:40
Türkiye'de 7 bin 680 yeni vaka!

18 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 7 bin 680 vaka tespit edilirken vefat sayısı ise 66 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 835 olurken toplam 233 bin 946 test yapıldı.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 18 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre, 7 bin 680 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 66 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 835 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 233 bin 946'ya yükseldi.

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