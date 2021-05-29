Türkiye'de 7 bin 656 yeni vaka!

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 29 Mayıs tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 605'i semptomatik olmak üzere 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 235 bin 891'e yükseldi. Vefat sayısı 137 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 11 bin 180 oldu.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 29 Mayıs'ta açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 605'i semptomatik olmak üzere toplam 7 bin 656 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 137 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 47 bin 271'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 235 bin 978'e yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 11 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 11 bin 180 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 94 bin 279'a yükseldi. Toplam test sayısı 53 milyon 700 bin 891'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 391 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 7 BİNİ GEÇMİŞTİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 164 kişi hayatını kaybederken, 656'sı semptomatik olmak üzere 7 bin 773 yeni vaka tespit edilmişti.