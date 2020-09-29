Türkiye'de, 65 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1596 oldu. İyileşenlerin sayısı ise 277 bin 52'ye yükseldi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 115 bin 523 Kovid-19 testi yapıldı, 1412 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 65 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1422 kişi ise iyileşti. Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 277 bin 52'ye yükseldi.

Toplam test sayısı 10 milyon 153 bin 223, vaka sayısı 315 bin 845, vefat sayısı 8 bin 62 olarak kayıtlara geçti.

Aktif hasta sayısı 30 bin 731, ağır hasta sayısı düne göre 13 kişi artarak 1596, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,5 oldu.

"İYİLEŞEN HASTA SAYISI YENİ HASTA SAYISINDAN FAZLA"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı değerlendirmede, "Bugün uzun bir aradan sonra ilk defa günlük iyileşen hasta sayımız yeni hasta sayımızdan fazla. Bugün tespit edilen 1412 yeni hasta var. Tedbirlerin netice verdiğinden eminiz. Virüsü yenene kadar birlikte mücadele edelim, tedbirlere birlikte uyalım." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, virüse yakalanıp hasta olanların da çoğunun şansına güvendiğini belirterek, "Tedbirlere uyun." çağrısı yaptı.