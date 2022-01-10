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Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

10 Ocak 2022 Pazartesi 19:30
Türkiye'de 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 83,67, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 92,04 OLDU 
TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "OMİCRON VARYANTININ HIZLI BULAŞTIĞINI BELİRTMİŞTİK. BU ÖZELLİK, KİŞİSEL TEDBİRLERİN ÖNEMİNİ ARTIRDI"
Türkiye'de son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi.
Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.
Buna göre, son 24 saatte 403 bin 104 Kovid-19 testi yapıldı, 65 bin 236 kişinin testi pozitif çıktı, 141 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 38 bin 242 oldu.

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18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 83,67, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92,04 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 136 milyon 898 bin 878 doza yükseldi.
18 yaş ve üstü nüfusta en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Osmaniye, Ordu, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Manisa oldu.
En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Bingöl, Muş, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Elazığ olarak sıralandı.
"TESTE BİLE İHTİYAÇ DUYMAMAK, HASTALIĞIN EN HAFİFİNDEN DE ÇOK DAHA İYİ DEĞİL Mİ?"
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından şu mesajı paylaştı:
"Omicron varyantının hızlı bulaştığını belirtmiştik. Bu özellik, kişisel tedbirlerin önemini artırdı. Maske, ağzı ve burnu kapatacak şekilde takılmalı; sosyal mesafeye daha çok dikkat edilmelidir. Teste bile ihtiyaç duymamak, hastalığın en hafifinden de çok daha iyi değil mi?"

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Son Güncelleme: 10.01.2022 21:31
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