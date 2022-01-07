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Türkiye'de 63 bin 214 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi.

07 Ocak 2022 Cuma 20:00
Türkiye'de 63 bin 214 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 157 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" sitesinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 406 bin 796 Kovid-19 testi yapıldı, 63 bin 214 kişinin testi pozitif çıktı, 157 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı 29 bin 197 oldu.

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"TEDBİRLERİ ASLA İHMAL ETMEYİN"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Omicron kaynaklı vaka artışları hastanelere henüz benzer düzeyde yansımadı. Fakat bu varyantın diğer varyantlarla karşılaştırıldığında daha az hasta ettiğini söyleyebilmek için elimizde yeterli veri yok. Hastalığı hafif geçiririm düşüncesiyle tedbirleri asla ihmal etmeyin."

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Son Güncelleme: 07.01.2022 21:11
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