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Türkiye'de 6 bin 126 yeni vaka

Türkiye'de  koronavirüs vaka sayıları düne göre düştü. 5 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 542'si semptomatik olmak üzere 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 282 bin 594'e yükseldi. Vefat sayısı 92 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 7 bin 161 oldu.

05 Haziran 2021 Cumartesi 19:57
Türkiye'de 6 bin 126 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı,  Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 5 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 542'si semptomatik olmak üzere toplam 6 bin 126 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 92 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 46 bin 68'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 282 bin 594'e yükseldi.

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BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 7 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 7 bin 161 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 154 bin 771'e yükseldi. Toplam test sayısı 55 milyon 282 bin 594'e yükselirken, ağır hasta sayısı bin 147 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,8 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 94 kişi hayatını kaybederken, 552'si semptomatik olmak üzere 6 bin 169 yeni vaka tespit edilmişti.

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