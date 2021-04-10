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Türkiye'de 52 bin 676 yeni vaka

Türkiye'de 10 Nisan günü Koronavirüs nedeniyle 248 kişi vefat etti, 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi

10 Nisan 2021 Cumartesi 21:04
Türkiye'de 52 bin 676 yeni vaka
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Türkiye'de koronavirüs vaka ve vefat sayıları düne göre düştü. 10 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2497'si semptomatik olmak üzere 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 798 bin 333'e yükseldi. Vefat sayısı 248 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 32 bin 539 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 10 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2497'si semptomatik olmak üzere toplam 52 bin 676 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 248 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 33 bin 702'si, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 798 bin 333'e yükseldi.

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Bugünkü iyileşen sayısı 35 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 32 bin 539 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 301 bin 217'ye yükseldi. Toplam test sayısı 41 milyon 297 bin 217'ye yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 739 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,1 oldu.

Vaka sayıları düne göre düştü
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 253 kişi hayatını kaybederken, 2403'e semptomatik olmak üzere 55 bin 791 yeni vaka tespit edilmişti.

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