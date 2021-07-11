banner386
banner365
banner382
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
11 Temmuz 2021 Pazar gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
10 Temmuz 2021 Cumartesi gündemi
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Bazılarının diline operasyonla kemik eklenmeli
Gerçek intihar bu olur!
Gerçek intihar bu olur!
banner376

Türkiye'de 5 bin 261 yeni vaka

Türkiye'de 11 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 37 kişi vefat etti, 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi

11 Temmuz 2021 Pazar 20:43
Türkiye'de 5 bin 261 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayısı aynı kaldı. 11 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 261 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 37 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 242 olurken toplam 222 bin 068 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

banner341
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 242 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 222 bin 068'e yükseldi.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Samsun'da ehliyet sınavında takla attı
Samsun'da ehliyet sınavında takla attı
Yabancı uyruklu kadınlar ortalığı karıştırdı!
Yabancı uyruklu kadınlar ortalığı karıştırdı!
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti
Kavgayı ayırmaya giden ekonomist, başına aldığı satır darbesiyle hayatını kaybetti
Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
Sıcaktan bunalanlar sahilde sabahladı
Dendias: "Erdoğan bölgede önemli bir lider"
Dendias: "Erdoğan bölgede önemli bir lider"
Saray Tuz Gölü de kurudu
Saray Tuz Gölü de kurudu
Türkiye'de 5 bin 530 yeni vaka!
Türkiye'de 5 bin 530 yeni vaka!
Rize'de denizde kaybolmuştu: Başka ülkede çıktı
Rize'de denizde kaybolmuştu: Başka ülkede çıktı
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası!
Kardeşlerin fıkra gibi arazi kavgası!
Hizmette sınır yok: Eşek üzerinde aşı
Hizmette sınır yok: Eşek üzerinde aşı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim