Türkiye'de 5 bin 261 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerken, vefat sayısı aynı kaldı. 11 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 5 bin 261 vaka tespit edilirken vefat sayısı da 37 oldu. İyileşen hasta sayısı 5 bin 242 olurken toplam 222 bin 068 test yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 11 Temmuz'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 5 bin 261 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 37 olarak kayıtlara geçti.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 5 bin 242 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 222 bin 068'e yükseldi.