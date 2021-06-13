banner386
banner365
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Tatar’ı hiç mi tanımadınız yani!
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor bay Kemal
Dostlar alışverişte görsün ile olmuyor...
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Çanakkale kampları ve yüzyüze eğitim
Maskelerin yan etkileri ve yaz mevsimi
Maskelerin yan etkileri ve yaz...
banner376

Türkiye'de 5 bin 12 yeni vaka

Türkiye'nin 13 Haziran 2021 günlük corona virüs tablosu açıklandı. Son 24 saatte 53 kişi yaşamını yitirdi, 214 bin 957 test yapıldı, 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi.

13 Haziran 2021 Pazar 20:20
Türkiye'de 5 bin 12 yeni vaka
banner337

Ülkemizdeki koronavirüs vaka sayıları düne göre düşerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın belirlediği 5 bin hedefi yakalandı. 13 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 454'ü semptomatik olmak üzere 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi. Vefat sayısı 53 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 4 bin 194 oldu.

Sağlık Bakanlığı,  Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 13 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 454'ü semptomatik olmak üzere toplam 5 bin 12 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 53 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 48 bin 721'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 330 bin 447'ye yükseldi.

banner341
BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 4 BİNİ GEÇTİ
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 194 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 202 bin 251'e yükseldi. Toplam test sayısı 57 milyon 4 bin 449'a yükselirken, ağır hasta sayısı 952 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,7 oldu.

DÜN VAKA SAYISI 6 BİNİ GEÇMİŞTİ
Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 75 kişi hayatını kaybederken, 503'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 76 yeni vaka tespit edilmişti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN 5 BİN HEDEFİ VERMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Nisan'daki tam kapanma öncesi gerçekleştirdiği açıklamada, koronavirüs hasta sayılarının günlük 5 bine indirilmesi hedefi koymuştu. Bugün açıklanan verilerle birlikte Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan hedefe de ulaşılmış oldu.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
Şiddetli kavga arasında kalan Farah Zeynep Abdullah'ın parmağı kırıldı
Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
Çanakkale merkezinde kıyılarda müsilaj yoğunluğu oluştu
Kastamonu'da deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar!
Kastamonu'da deprem olacak yalanıyla kaçak kazı yaptılar!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gitti
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Brüksel'e gitti
"Rakip olmayan bir devlet kalmıştı"
"Rakip olmayan bir devlet kalmıştı"
Uzmanında dikkat çeken uyarı
Uzmanında dikkat çeken uyarı
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi
Marmara Denizi'ndeki müsilaj uçakla havadan görüntülendi
Türkiye'de 6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Türkiye'de 6 bin 261 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 69 kişi hayatını kaybetti
Kıbrıs Gazisi Merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Düzce'ye ulaştı
Kıbrıs Gazisi Merhum Şükrü Tandoğan'ın anısına düzenlenen bisiklet turu ekibi Düzce'ye ulaştı
Şükrü Tandoğan anısına bisiklet turu yapılıyor
Şükrü Tandoğan anısına bisiklet turu yapılıyor

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim