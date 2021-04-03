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Türkiye'de 44 bin 756 yeni vaka

Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı bir rekor daha kırarak düne göre arttı. 3 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 1483'ü semptomatik olmak üzere 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi. Vefat sayısı 186 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 23 bin 214 oldu.

03 Nisan 2021 Cumartesi 19:50
Türkiye'de 44 bin 756 yeni vaka
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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 3 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 1483'üsemptomatik olmak üzere toplam 44 bin 756 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 186 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 bin 78'e, toplam vaka sayısı ise 3 milyon 445 bin 52'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 24 BİNE YAKLAŞTI

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 23 bin 214 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 3 milyon 82 bin 676'ya yükseldi. Toplam test sayısı 39 milyon 319 bin 889'a yükselirken, ağır hasta sayısı 2 bin 231 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 3,6 oldu.

DÜNKÜ VAKA SAYISI 42 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 179 kişi hayatını kaybederken, 1471'i semptomatik olmak üzere 42 bin 308 yeni vaka tespit edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
TürkiyeVakaPozitifCovid19
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