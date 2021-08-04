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Türkiye'de 4 ilde yangınlar devam ediyor

Orman yangınlarıyla mücadele Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde aralıksız sürüyor. Muğla'da yerleşim yerlerini tehdit eden yangınları söndürme çalışmalarına vatandaşlar destek veriyor. Denizli ve Aydın'dan da yangın haberleri peş peşe geldi.

04 Ağustos 2021 Çarşamba 08:30
Türkiye'de 4 ilde yangınlar devam ediyor

Orman yangınlarıyla mücadele 8 gündür aralıksız sürüyor. Günlerdir yangınları kontrol altına almaya çalışan orman işçileri, şiddetli rüzgarın etkisiyle zaman zaman güçlük çekiyor.

Kuvvetli poyraz nedeniyle alevler yükselmeye devam ediyor.

Antalya'da 2 noktada alevlerle mücadelede

Antalya'daki orman yangınları iki noktada sürüyor. Manavgat ve Gündoğmuş ilçelerinde havadan ve karadan yapılan çalışmalarla alevler kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Manavgat merkez ve Demirciler mevkisindeki evler de tedbir amaçlı tahliye edildi. Gündoğmuş'un sarp arazisinde süren yangın ise mahallelere yaklaşmış durumda.

Alevleri söndürmek için karadaki çalışmalar havadan destekleniyor.

Muğla'da yangınlar sürüyor

Muğla'da yerleşim alanlarını da tehdit eden alevlerle mücadele kesintisiz sürüyor. Geniş bir alana yayılan yangınları kontrol altına alma çalışmalarına vatandaşlar da destek veriyor.

Marmaris, Bodrum ve Milas'ın ardından Köyceğiz, Seydikemer ve Kavaklıdere'de de bazı mahalleler tedbir amacıyla boşaltıldı. Hisarönü Mahallesini aşan alevler, Orhaniye ve Turunç Mahallelerine yöneldi.

Kavaklıdere'yi aşan yangın, Merkez Menteşe Mahallesine kadar ulaştı. Bazı evler zarar gördü. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesine çevre il ve ilçelerden gelen itfaiye ekipleri de destek veriyor.

Muğla'da 2 bini orman teşkilatı mensubu olmak üzere 4 bin 280 personel, bin 339 araç, 7 uçak, 15 helikopter ve 1 İHA desteğinde yangınlara müdahale ediliyor.

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Yurt dışından destek için gelen uçak ve helikopterlerin bir kısmı da Dalaman Havalimanında konuşlandırıldı. Yangına havadan müdahale, havalimanındaki koordinasyon merkezinden yönlendiriliyor. 

Aydın'da bir noktada yangın söndürüldü

Alevlerin yükseldiği bir diğer nokta da Aydın. Karacasu ilçesindeki orman yangınına müdahale sürerken Bozdoğan ilçesindeki yangın kontrol altına alındı.

Karacasu ilçesine bağlı Alemler Mahallesi'ndeki Karıncalı Dağı eteklerindeki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

Yangına müdahale etmek için tüm kurum ve kuruluşların seferber olduğunu vurgulayan Vali Aksoy, "Temennimiz yangını kontrol alabilmek. Yaklaşık olarak 150 hektarlık bir alanın zarar gördüğünü değerlendiriyoruz ilk aşamada. Bununla ilgili çalışmalarımız bütün kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içinde devam ediyor" dedi.

Bozdoğan'daki yangın ise ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Denizli'de alevler yeniden yükseldi

Denizli'nin Buldan ilçesinde, dün gece saatlerinde kontrol altına alınan ve soğutma çalışmaları süren yangın, rüzgarın etkisiyle yeniden alevlendi.

Türlübey Mahallesi yakınlarındaki ormanlık bölgede, dün öğle saatlerinde çıkan ve rüzgarın etkisiyle büyük bir alanda etkili olan yangında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bu sabah saatlerinde tamamen kontrol altına alınan yangın, akşam saatlerinde ise ekiplerin soğutma çalışmaları yaptığı bölgede rüzgarın etkisiyle yeniden başladı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğü, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri ve vatandaşlar müdahale ediyor.

Azerbaycan'dan gelen itfaiye ekibi de söz konusu bölgeye sevk edildi. Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığına bağlı 15 araçtan oluşan itfaiye grubu, bölgedeki yangınların söndürülmesine destek veriyor.

Milli Savunma Bakanlığı da bir açıklama yaparak, Denizli'de çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'nci Komando Tugay Komutanlığı'ndan iş makinaları ve personel görevlendirildiğini duyurdu.

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Yangınlar
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