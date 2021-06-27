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Türkiye'de 4 bin 883 yeni vaka

Türkiye'de 27 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 52 kişi vefat etti, 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi

27 Haziran 2021 Pazar 19:45
Türkiye'de 4 bin 883 yeni vaka
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Türkiye'de koronavirüs vaka sayıları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı 5 bin sınırının altına düştü. 27 Haziran tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 390'ı semptomatik olmak üzere 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi. Vefat sayısı 52 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 5 bin 937 oldu.

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Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 27 Haziran'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 390'ı semptomatik olmak üzere toplam 4 bin 883 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 52 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 49 bin 524'e, toplam vaka sayısı ise 5 milyon 409 bin 27'ye yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 5 BİNİ GEÇTİ

Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 883 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 5 milyon 275 bin 231'e yükseldi. Toplam test sayısı 60 milyon 105 bin 441'e yükselirken, ağır hasta sayısı 736 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu.

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