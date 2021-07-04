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Türkiye'de 4 bin 418 yeni vaka

Türkiye'de 4 Temmuz günü koronavirüs nedeniyle 50 kişi vefat etti, 4 bin 418 yeni vaka tespit edildi

04 Temmuz 2021 Pazar 23:04
Türkiye'de 4 bin 418 yeni vaka

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Verilerde, düne göre düşüş meydana geldi. 4 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edilirken, vefat sayısı 50 oldu. Toplam 216 bin 252 test yapıldığı bilgisi verildi. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakaların açıklanırken kullanılan mavi tablonun yerine başka bir tablo kullanacağını söyledi. Koca, Türkiye'nin bundan sonra aşılama için yarışacağını aktardı.

VAKA SAYISI 4 BİN 418 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 4 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 oldu. Bir günde toplam 216 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 161 olarak kayıtlara geçti.

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