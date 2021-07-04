Türkiye'de 4 bin 418 yeni vaka

Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu açıklandı. Verilerde, düne göre düşüş meydana geldi. 4 Temmuz'da kaydedilen 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edilirken, vefat sayısı 50 oldu. Toplam 216 bin 252 test yapıldığı bilgisi verildi. İyileşen hasta sayısı ise 4 bin 161 oldu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, vakaların açıklanırken kullanılan mavi tablonun yerine başka bir tablo kullanacağını söyledi. Koca, Türkiye'nin bundan sonra aşılama için yarışacağını aktardı.

VAKA SAYISI 4 BİN 418 OLDU

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni koronavirüs tablosu açıklandı. 4 Temmuz'da açıklanan 24 saatlik verilere göre 4 bin 418 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 50 oldu. Bir günde toplam 216 bin 252 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 4 bin 161 olarak kayıtlara geçti.