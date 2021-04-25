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Türkiye'de 38 bin 553 yeni vaka

Türkiye'de 25 Nisan günü koronavirüs nedeniyle 347 kişi vefat etti, 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi

25 Nisan 2021 Pazar 19:43
Türkiye'de 38 bin 553 yeni vaka
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Türkiye'de  koronavirüs vaka sayısı düne göre düştü. 25 Nisan tarihinde açıklanan 24 saatlik verilere göre; 2801 semptomatik olmak üzere 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi. Vefat sayısı 347 olarak kayıtlara geçti. İyileşen sayısı ise bugün 51 bin 236 oldu.
Sağlık Bakanlığı, Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaştı. 25 Nisan'da açıklanan son 24 saatlik verilere göre; 2801'i semptomatik olmak üzere toplam 38 bin 553 yeni vaka tespit edildi. Vefat sayısı ise 347 olarak kayıtlara geçti. Böylece Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 38 bin 358'e toplam vaka sayısı ise 4 milyon 629 bin 969'a yükseldi.

BUGÜNKÜ İYİLEŞEN SAYISI 51 BİN OLDU

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Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 51 bin 236 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 4 milyon 73 bin 644'e yükseldi. Toplam test sayısı 45 milyon 884 bin 258'e yükselirken, ağır hasta sayısı 3 bin 590 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan hastalarda zatürre oranı da yüzde 2,9 oldu

DÜNKÜ VAKA SAYISI 40 BİNİN ÜSTÜNDEYDİ

Öte yandan dün ülkemizde koronavirüs nedeniyle 339 kişi hayatını kaybederken, 2905'i semptomatik olmak üzere 40 bin 596 yeni vaka tespit edilmişti.

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