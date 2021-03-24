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Türkiye'de 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi kayatını kaybetti

24 Mart 2021 Çarşamba 18:30
Türkiye'de 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi kayatını kaybetti
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SON 24 SAATTE 221 BİN 738 KOVİD-19 TESTİ YAPILDI, 17 BİN 761 KİŞİNİN KOVİD-19 TEDAVİSİ YA DA KARANTİNASININ SONA ERMESİYLE İYİLEŞEN SAYISI 2 MİLYON 881 BİN 643'E YÜKSELDİ

Türkiye'de son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

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Buna göre, son 24 saatte 221 bin 738 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 762 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 146 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 1142 oldu.

Son 24 saatte 17 bin 761 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 881 bin 643'e yükseldi.

Test sayısı 36 milyon 990 bin 175'e ulaştı. Vaka sayısı 3 milyon 91 bin 282, vefat sayısı 30 bin 462, ağır hasta sayısı 1720 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 4,2, yatak doluluk oranı yüzde 53,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 65, ventilatör doluluk oranı yüzde 23,3, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti.

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Son Güncelleme: 24.03.2021 19:53
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