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Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi yaşamını yitirdi.

11 Ağustos 2021 Çarşamba 21:00
Türkiye'de 27 bin 356 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığınca Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 278 bin 263 Kovid-19 testi yapıldı, 27 bin 356 kişinin testi pozitif çıktı, 128 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 16 bin 363 oldu.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 69,19, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 50,24 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 42 milyon 944 bin 623'ü birinci doz, 31 milyon 186 bin 864'ü ikinci doz, 6 milyon 179 bin 875'i üçüncü doz olmak üzere 80 milyon 311 bin 362'ye yükseldi.

Böylece Kovid-19'la mücadele kapsamında son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam 1 milyon 296 bin 688 aşı uygulandı.

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En az bir doz aşı uygulananların oranı en yüksek 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Eskişehir, Tekirdağ ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranı en az iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Siirt ve Iğdır olarak sıralandı.

"ARTIK AŞI VAR"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Artık aşı var. Artan vaka sayılarının kontrolü mümkün. Zaman aleyhimize işlememeli. Bir an evvel aşınızı olun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 11.08.2021 22:53
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