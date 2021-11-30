Türkiye'de 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 498 oldu.
Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız. Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.