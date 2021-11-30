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Türkiye'de 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 359 bin 420 Kovid-19 testi yapıldı, 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi.

30 Kasım 2021 Salı 21:45
Türkiye'de 25 bin 216 kişinin testi pozitif çıktı, 207 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 498 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,29, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,64 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 390 bin 651 doza yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bir dozun yetersizliğinin bilinmesine ve ısrarlı uyarılara rağmen ikinci doz aşısını olmayan 5 milyon 166 bin 607 kişi var. Üçüncü dozda ise beklenen seviyenin çok altındayız. Sadece 12 milyon 180 bin 234 kişi üçüncü doz aşısını oldu. Bu, yetişkin nüfusun yüzde 20,01'ine karşılık geliyor. Aşılarınızı olun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 01:09
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