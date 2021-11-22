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Türkiye'de 24 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi öldü

22 Kasım 2021 Pazartesi 21:15
Türkiye'de 24 bin 856 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 193 kişi öldü

18 YAŞ VE ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 80,70, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 90,33 OLDU - SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: - "AŞI VE TEDBİR, BAŞTA SAĞLIĞIMIZ OLMAK ÜZERE HAYAT KALİTELERİMİZİN SAVUNULMASI DEMEKTİR. AŞINIZI ZAMANINDA OLUN"

Türkiye'de son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi.

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 361 bin 5 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 856 kişinin testi pozitif çıktı, 193 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 28 bin 935 oldu.

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18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 80,70, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,33 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 119 milyon 473 bin 872 doza yükseldi.

18 yaş ve üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

- "Aşı ve tedbir, hayat kalitelerimizin savunulması demektir"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kovid-19 salgınının doğrudan halk sağlığını tehdit eden sonuçlarını 20 aydır yaşıyoruz. Salgın bununla kalmıyor, bütün ülkelerde hayatın tüm alanlarını zayıf düşürüyor. Aşı ve tedbir, başta sağlığımız olmak üzere hayat kalitelerimizin savunulması demektir. Aşınızı zamanında olun." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 23.11.2021 01:07
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