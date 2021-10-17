banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
İzel Seylani “En İyi Aktör” seçildi
Gururlandık!
Rum hükümet sözcüsünden Tatar’a yanıt
Pelekanos'dan Tatar'a yanıt!
Otostop çeken öğrenciye hem darp hem tecavüz!
Hem darp, hem tecavüz!
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
UBP’de enerji patlaması yaşanıyor…
banner376

Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi

Türkiye'de son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi.

17 Ekim 2021 Pazar 20:00
Türkiye'de 24 bin 114 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 341 bin 426 Kovid-19 testi yapıldı, 24 bin 114 kişinin testi pozitif çıktı, 186 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 403 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 76,21, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 88,38 olarak gerçekleşti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı sayısı 113 milyon 971 bin 512'ye yükseldi. Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında son 24 saatte 109 bin 276 doz aşı uygulandı.

banner341
En az iki doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il, Kırklareli, Muğla, Ordu, Amasya, Çanakkale, Eskişehir, Osmaniye, Edirne, Balıkesir ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı yapılanların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Muş, Siirt, Mardin, Bitlis, Bingöl, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Herkesin huzurunda gençlerimize çağrıda bulunmak istiyorum, yarın yeni bir hafta başlıyor. Sizleri, aşılarınızı olmak üzere sağlık kurumlarımıza bekliyoruz. Aşı olmaya kararlı gelmeniz şart değil, bir sorunuz varsa cevap vermeye hazırız. Ne olursa olsun, yeter ki ihmal etmeyin."

banner360
Son Güncelleme: 18.10.2021 01:18
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Türkiye'de resmi törenle kenevir hasadı yapıldı
Türkiye'de resmi törenle kenevir hasadı yapıldı
“Kıbrıs Zafere Doğru” dizisinin belgeseli yapıldı
“Kıbrıs Zafere Doğru” dizisinin belgeseli yapıldı
Akar: “Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz”
Akar: “Tüm gelişmeleri yakından takip ediyoruz”
Ales başvuruları bugün sona eriyor
Ales başvuruları bugün sona eriyor
Koca: “Aktif vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altı"
Koca: “Aktif vakaların yüzde 40'ı, 23 yaş altı"
TC Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
TC Merkez Bankası yönetiminde değişiklik
Kıran: “Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleştirilmesi bölgesel iş birliği için önemli”
Kıran: “Doğu Akdeniz Konferansı'nın gerçekleştirilmesi bölgesel iş birliği için önemli”
KKTC, Türkiye'nin 9 ayda en çok çay satışı yaptığı ilk 5 ülke arasında
KKTC, Türkiye'nin 9 ayda en çok çay satışı yaptığı ilk 5 ülke arasında
Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü
Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü
136 ülke, yüzde 15 kurumlar vergisinde anlaştı
136 ülke, yüzde 15 kurumlar vergisinde anlaştı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim