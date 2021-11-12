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Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

12 Kasım 2021 Cuma 20:15
Türkiye'de 23 bin 637 kişinin kovid-19 testi pozitif çıktı, 217 kişi hayatını kaybetti

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 79,84, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 89,89 OLARAK KAYDA GEÇTİ 

TC SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA: "SON 1 AYDAKİ VAKALARIN YÜZDE 15'İNİ 60 YAŞ VE ÜZERİ OLUŞTURUYOR. BUNA KARŞIN, VEFATLARIN YÜZDE 84,8'İ 60 YAŞ ÜZERİNDEDİR"

"OKUL ÇAĞINDAKİ 8-16 YAŞ GRUBUNDAKİ ÇOCUKLARIMIZIN TOPLAM VAKALAR İÇİNDEKİ ORANI İSE YAKLAŞIK YÜZDE 10 SEVİYESİNDE DÜŞÜŞ GÖSTERMİŞTİR. BU, SALGININ SEYRİ AÇISINDAN ÖNEMLİDİR"

Türkiye'de son 24 saatte 354 bin 287 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakan Fahrettin Koca, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu sosyal medya hesabından paylaştı.

Buna göre, son 24 saatte 354 bin 287 Kovid-19 testi yapıldı, 23 bin 637 kişinin testi pozitif çıktı, 217 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 25 bin 164 oldu.

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18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 79,84, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 89,89 olarak kayda geçti.

Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 118 milyon 219 bin 170 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Amasya, Muğla, Osmaniye, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak ve Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Diyarbakır, Siirt, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti:

"Son 1 aydaki vakaların yüzde 15'ini 60 yaş ve üzeri oluşturuyor. Buna karşın, vefatların yüzde 84,8'i 60 yaş üzerindedir. Okul çağındaki 8-16 yaş grubundaki çocuklarımızın toplam vakalar içindeki oranı ise yaklaşık yüzde 10 seviyesinde düşüş göstermiştir. Bu, salgının seyri açısından önemlidir."

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Son Güncelleme: 13.11.2021 01:28
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