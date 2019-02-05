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Türkiye'de 22 milyon araç trafiğe kayıtlı

Türkiye'de 22 milyon araç trafiğe kayıtlı

05 Şubat 2019 Salı 10:51
Türkiye'de 22 milyon araç trafiğe kayıtlı

Türkiye İstatistik Kurumu, 2018'e yılı Motorlu Kara Taşıtları İstatistikleri'ni açıkladı.

Buna göre Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı bir önceki yıla göre yüzde 2,91 artarak, 22 milyon 218 bin 945'ten 22 milyon 865 bin 921'e çıktı. Bunların yüzde 54,2'sini otomobil, yüzde 16,4'ünü kamyonet, yüzde 14'ünü motosiklet, yüzde 8,3'ünü traktör, yüzde 3,7'sini kamyon, yüzde 2,1'ini minibüs, yüzde 1'ini otobüs olurken yüzde 0,3'ünü ise özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.


Aralık ayında trafiğe kaydı yapılan toplam 56 bin 112 taşıt içinde otomobil yüzde 67,9 ile ilk sırada yer aldı. Bunu sırasıyla yüzde 12,3 ile kamyonet, yüzde 8,7 ile motosiklet, yüzde 7,5 ile traktör takip etti. Taşıtların yüzde 3,6'sını ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aralık 2018'de trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 15,7 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 14,7, kamyonette yüzde 29,5, motosiklette yüzde 27,8 olarak gerçekleşti. Minibüste yüzde 28,4, otobüste yüzde 26,3, kamyonda yüzde 2,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 120,2, traktörde ise yüzde 13,4 artış görüldü.

Aralık 2018'de, bir önceki yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 45,5 azalış gerçekleşti. Bu azalış otomobilde yüzde 43,2, minibüste yüzde 50,4, otobüste yüzde 53, kamyonette yüzde 59,4, kamyonda yüzde 56,6, motosiklette yüzde 32,3, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 33,2, traktörde ise yüzde 43,8 olarak hesaplandı.

Yüzde 37.9 LPG'li araç
Geçen yıl aralık ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 12 milyon 398 bin 190 otomobilin yüzde 37,9'u LPG, yüzde 36,8'i dizel, yüzde 24,9'u benzin yakıtlı, yüzde 0,4'ü ise yakıt türü bilinmeyen otomobiller olarak kayıtlara geçti.

Aralık ayında Volkswagen önde
Aralıkta trafiğe kaydı yapılan 38 bin 112 otomobilden yüzde 14,4'ünün Volkswagen, yüzde 12,5'inin Renault, yüzde 9,2'sinin Fiat, yüzde 7,6'sının Nissan, yüzde 6,3'ünün Toyota, yüzde 6,1'inin Hyundai, yüzde 5,9'unun Honda, yüzde 5,7'sinin Peugeot, yüzde 4,7'sinin Skoda, yüzde 4,6'sının Dacia, yüzde 22,9'unun ise diğer markalardan oluştuğu görüldü.

Taşıtların ortalama yaşı 13,4
Türkiye'de geçen yıl sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 22 milyon 865 bin 921 motorlu kara taşıtının ortalama yaşı 13,4 olarak hesaplandı.

Ortalama yaş otomobillerde 12,6, minibüslerde 13,1, otobüslerde 12,9, kamyonetlerde 11, kamyonlarda 15,9, motosikletlerde 13,1, özel amaçlı taşıtlarda 12,2 ve traktörlerde 23,2 olarak belirlendi.

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