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Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

01 Aralık 2021 Çarşamba 20:30
Türkiye'de 22 bin 556 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 196 kişi hayatını kaybetti

18 YAŞ ÜSTÜ NÜFUSTA İKİNCİ DOZ AŞI UYGULANANLARIN ORANI YÜZDE 81,37, BİRİNCİ DOZ AŞI YAPILANLARIN ORANI YÜZDE 90,69 OLARAK KAYITLARA GEÇTİ

TC SAĞLIK BAKANI KOCA:  "KOVİD-19'DA YENİ VARYANTLARDAN ENDİŞE DUYULABİLİR, FAKAT SALGININ SONUNUN ZAYIF VARYANTLARLA GELECEĞİNİ UNUTMAYIN"

Türkiye'de son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi.

TC Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 355 bin 252 Kovid-19 testi yapıldı, 22 bin 556 kişinin testi pozitif çıktı, 196 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 24 bin 113 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,37, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,69 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 516 bin 813 doza yükseldi.

18 yaş üstünde en az iki doz aşı yaptıranların oranının en yüksek olduğu 10 il Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırklareli, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Burdur oldu.

En az iki doz aşı uygulananların oranının en düşük olduğu iller ise Şanlıurfa, Batman, Siirt, Diyarbakır, Muş, Bingöl, Mardin, Bitlis, Ağrı ve Bayburt olarak sıralandı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Virüsler, gribe yol açan ınfluenzadaki gibi zamanla değişime uğrar. Bizim verdiğimiz mücadeleye ve değişen şartlara karşı virüs de hayatta kalma mücadelesi verir. Kovid-19'da yeni varyantlardan endişe duyulabilir, fakat salgının sonunun zayıf varyantlarla geleceğini unutmayın." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 01.12.2021 23:32
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