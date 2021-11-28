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Vaka sayıları azalmıyor!
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Türkiye'de 21 bin 655 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

28 Kasım 2021 Pazar 21:45
Türkiye'de 21 bin 655 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 213 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Sağlık Bakanlığı, Günlük Koronavirüs Tablosu'nu "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştı.

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Buna göre, son 24 saatte 350 bin 385 Kovid-19 testi yapıldı, 21 bin 655 kişinin testi pozitif çıktı, 213 kişi yaşamını yitirdi, iyileşenlerin sayısı ise 20 bin 7 oldu.

18 yaş üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 81,12, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 90,54 olarak kayıtlara geçti. Türkiye'de bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 120 milyon 114 bin 498 doza yükseldi.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Tabloda bir süredir ciddi değişkenlikler görülmüyor. Bu seyir, kontrolü kolaylaştırıyor. Tedbirlere daha fazla duyarlı olursak vaka sayılarında daha iyi sonuçlar elde edebiliriz. Salgın ortamından çıkış için, aşı gündemde ilk sırada yer alıyor. Aşınızı vaktinde yaptırın." ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 28.11.2021 23:48
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